Зинченко отпраздновал свадьбу

Футболист сборной Украины и английского "Ман Сити" Александр Зинченко женился на журналистке Владе Седан.

Торжественно праздновали через 5 месяцев после официальной церемонии, которая состоялась 12 марта. Пара расписалась в Посольстве Украины в Великобритании.

Свадьбу отгуляли в пригороде Харькова в загородном комплексе.

Гостей развлекали Вера Брежнева, Монатик и Дан Балан. На мероприятии присутствовали коллеги Влады - журналисты, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Руководитель УАФ Андрей Павелко.

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Александр Зинченко выступает за одну из сильнейших команд мира "Манчестер Сити". Воспитывался в системе "Шахтера", но не сыграл ни одного матча за первую команду "горняков". Представлял российскую "Уфу" и нидерландский ПСВ. Является одним из лидеров сборной Украины по футболу.