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воскресенье, 19 мая 2019 09:45

Зинченко опубликовал смешное фото с Де Брейне

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Зинченко опубликовал смешное фото с Де Брейне

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в своем Инстаграмме опубликовал фото с полузащитником Кевином Где Брейне и Кубком Англии

В финале его команда обыграла "Уотфорд" (6:0).

"Подпись не нужна, - написал Зинченко.

Кевин Де Брейне ранее скептически относился к сходству с Зинченко.


"Да не брат он мне", - писал шутливо бельгиец. - А если и брат, то некрасивый ".

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"Манчестер Сити" в завершившемся сезоне завоевал все три внутренних трофея - чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок Лиги. Зинченко сыграл 22 матча во всех турнирах и забил один мяч.

Автор: Юрий СТРИГУН
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