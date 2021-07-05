Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга в Украину

Зинченко не является самым высокооплачиваемым игроком сборной Украины. Фото: Reuters

Во Львов приехал известный немецкий пластический хирург Клаус Экснер.

Его приезд в Украину профинансировал игрок национальной сборной Александр Зинченко, а сам визит приурочили к Евро-2020. Сообщает ТСН.

На протяжении недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями.

Это уже не первый визит этого врача в Украину.

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Александр Зинченко с 2016 года играет за английский "Манчестер Сити". Его зарплата составляет €1 млн в год. В этом сезоне "Манчестер Сити" дошел до финала Лиги чемпионов, где минимально уступил "Челси".