Зинченко и "Сити" проиграли в дерби Манчестера

В первом круге соперники сыграли вничью. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" прервал свою впечатляющую серию из 21 победы подряд. Произошло это в дерби с "Манчестер Юнайтед". Подопечные Гвардиолы уступили - 0:2. Авторами забитых мячей стали Бруну Фернандеш и Люк Шоу.

"Сити" ужасно начал матч. Уже на 40-ой секунде Жезус сбил в своей штрафной Марсьяля и Бруну Фернандеш четко реализовал пенальти. "Горожане" долго отходили от шока и едва не пропустили второй гол. Однако на 20-ую минуту подопечные Гвардиолы привычно зажали гостей на их половине поля. Самым опасным моментом был удар Зинченко на 24-ой минуте, когда Хендерсон с большим трудом парировал выстрел украинском.

В начале второго тайма казалось, что хозяева вот-вот сравняют счет. В одном из моментов Родри попал в перекладину. Однако в ответной атаке Шоу протащил мяч через пол поля, обыгрался с Рашфордом и поймал Эдерсона на противоходе - 0:2.

Свидетелем победы его бывшего клуба стал сэр Алекс Фергюсон, который одиноко сидел на трибунах. Видимо, он давно не видел такого количества заблокированных "красными дьяволами" ударов и передач соперника. Практически каждое действие "горожан" блокировалась игроками "красного" Манчестера.

Александр Зинченко несмотря на поражение его клуба сыграл очень достойно. С его фланга не было забито ни одного мяча. Зинченко подключался к атакам едва не чаще самого Рахима Стерлинга, которому никак не удавалось его фирменный дриблинг.

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Несмотря на поражение "Манчестер Сити" остался лидером чемпионата Англии. В "горожан" -65 зачетных баллов. В "Манчестер Юнайтед" - 54.