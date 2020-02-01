Зинченко чудом не перешел в "Спартак"

До перехода в "Манчестер Сити" Александр Зинченко играл в российской "Уфе". ФОТО: с открытых источников

Бывший российский футболист Алексей Прудников рассказал, что бывший хавбек "Спартака" 80-ых годов Юрий Гаврилов предлагал красно-белым просмотреть Александра Зинченко до его трансфера в "Уфу".

"Зинченко на него записали, потому что у Юры есть агентская лицензия. До перехода в "Уфу" Гаврилов предлагал Зинченко "Спартаку". Твердил: "Посмотрите пацана. По игровым качествам — моя копия". Там нос воротили: "Спасибо, не надо. Мы знаем его возможности". Сообщает "Трибуна"

А когда в "Уфе" заблистал, все российские топы были готовы Сашку озолотить. Но он молодец, выбрал не деньги, а футбол. Хотя первый контракт с "Манчестер Сити" — очень скромный, да и налоги в Англии сумасшедшие, — сказал Прудников.

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Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из российской "Уфы" в 2016 году. Стал двукратным чемпионом Англии. В нынешнем сезоне в чемпионате сыграл 10 матчей, голов не забивал.