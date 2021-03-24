Зинченко будет капитаном Украины в матче с Францией

Александр Зинченко проводит прекрасный сезон в "Манчестер Сити"Фото: Reuters

Капитаном сборной Украины в матче против Франции будет хавбек Александр Зинченко, сообщает "Футбол NEWS".

Он станет 29-м капитаном в истории сборной Украины.

24-летний футболист провел за сборную 35 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Статистика здесь.

Матч начнется в 21.45.

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Ранее футбольный эксперт Игорь Яворский рассказал о проблемах сборной Украины перед матчем из Францией. Он также заявил, что наибольшие надежды возлагает на Малиновского и Зинченко.