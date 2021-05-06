Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов

Зинедин Зидан выиграл три Лиги чемпионов для "Реала". Фото: ФК "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов.

Зидан признал закономерность победы соперника в лондонском матче и похвалил свою команду.

"Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и бились, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими ребятами: мы старались и остановились в шаге от финала! "Челси" провел отличный матч, и мы должны их похвалить.

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Конечно, мы не удовлетворены. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернемся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.

Мы должны были лучше сыграть в атаке. Мы не создали ни одного стопроцентного момента. В "Челси" было несколько таких шансов. Но я все равно горжусь ребятами. Сейчас отдохнем и будем думать о национальном чемпионате", - отметил Зидан в комментарии сайту УЕФА.

"Челси" дома победил "Реал" -2: 0. В Мадриде команды не смогли выявить сильнейшего -1:1.

29 мая "Челси" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". "Горожане" на стаиди полуфинала победили ПСЖ.