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вторник, 01 декабря 2020 11:21

Зидан потерял контроль над раздевалкой "Реала" и имеет бунтарей - СМИ

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Зидан потерял контроль над раздевалкой &quot;Реала&quot; и имеет бунтарей - СМИ
Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

В раздевалке "Реала" нет понимания между игроками и тренером Зинедином Зиданом.

В последних 3 матчах Ла Лиги "сливочные" получили только 1 очко. Игроки больше думают о своих контрактах, чем о результатах клуба.

"Зидан не может найти себя в конфликтной раздевалке. Сейчас многие игроки воюют за собственные счета. Они больше волнуются из-за контрактов и травм... Зизу видит, что некоторые футболисты возмущаются, когда им объявляют стартовый состав. Он потерял контроль над раздевалкой, и признает это сам. Ему тяжело исправить ситуацию", - рассказывает журналист Cadena SER Антон Меана.

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Матч 5-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" состоится 1 декабря. Начало - в 19:55.

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