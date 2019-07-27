Зидан не пришел в раздевалку "Реала" после – 3:7 с "Атлетико"

Зидана рассердило разгромное поражение

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не посетил раздевалку своей команды после разгромного поражения от "Атлетико" в игре Международного кубка чемпионов со счетом 3:7.

Об этом сообщает footboom.com.

По информации источника, сразу же после матча наставник "сливочных" отправился на пресс-конференцию. Ответив на вопросы прессы, француз направился в клубный автобус без посещения раздевалки команды. 47-летний специалист был очень зол, поэтому решил не накалять обстановку в коллективе после разгромного поражения от "матрасников".

На пресс-конференции Зидан сказал, что "Реал" не должен пропускать по семь мячей.

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Главный тренер "Королевского клуба" выразил уверенность, что его команда проведет хороший сезон.