Зидан не хочет тренировать Роналду

Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Бывший тренер "Реала" 49-летний Зинедин Зидан отказался возглавить "Манчестер Юнайтед",

Французский наставник хочет отдохнуть до лета и не планирует пока возвращен к тренерской работе, сообщает журналист Кристиан Фальк.

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В Манчестере надеялись, что убедить Зидана может совместная работа с Криштианом Роналдом, но получили отказ. Наставник работал со звездным португальцем в "Реале".

По сообщению СМИ, Зидан хочет работать с ПСЖ или сборной Франции.

"МЮ" ищет нового тренера, потому что нынешний наставник команды Уле Гуннар Сульшер не оправдывает возлагаемых на него надежд.

"Красные дьяволы" также рассматривает на должность главного тренера наставника "Лестера" Брендана Роджерса.

В текущем сезоне МЮ занимает шестое место в таблице АПЛ. Отставая от лидера таблицы "Челси" на девять очков. В следующем туре манкунианцы сыграют против "Уотфорда".