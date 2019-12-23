Зидан назвал лучшего тренера в мире

Зинедин Зидан считает, что Хосепа Гвардиола является лучшим тренером в мире. Фото: рейтер

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал тренера, которого считает лучшим в мире.

"Когда" Реал "встретится с" Манчестер Сити ", это будет особенный момент. Много раз играл против Хосепа Гвардиолы. Я уважал его как игрока, а теперь уважаю как тренера.

Думаю, что он - лучший тренер в мире. Хосеп демонстрировал это на протяжении всей своей карьеры, и, конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команды ", - цитирует Зидана" Проспорт "

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Пути Зидана и Гвардиолы пересекутся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, когда "Реал" сыграет с "Манчестер Сити". Их противостояние состоится 26-го февраля и 17 марта.