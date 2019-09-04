Жгучая блогерша обиделась на запрет интервью с Зинченко

Раньше Эсхакзай втречалась с певцом Виталием Козловским

Украинская модель и ведущая Рамина Эсхакзай обвинила в сексизме пресс-аташе сборной Украины Александра Глывинского из-за того, что он отказал ей в проведении интервью с хавбеком национальной команды Александром Зинченко.

Об этом пишет "Трибуна".

"Сегодняшний случай с Глывинским — проявление абсолютного сексизма.

Если я девушка и у меня свой личный ютуб-канал, значит, я не могу быть хорошим журналистом и в принципе не могу претендовать ни на что, кроме как оскорбительного разговора.

Если я девушка, значит ли, что хуже в профессиональном плане, чем мужчина? Или мне надо стать мужчиной, чтобы меня не воспринимали как сексуальный объект? Вот что мне надо сделать, что бы мужики и женщины перестали поддерживать идеологию сексизма?" — написала Эсхакзай в инстаграме.

В комментариях к посту стороны уладили разногласия.

"Причина отказа вашему YouTube-каналу не в том, что вы женщина, а потому что игроки национальной команды сейчас сконцентрированы на подготовке к матчам. Кроме того, мы отдаем предпочтение СМИ, специализирующимся на футболе", — ответил Глывинский.

У Александра Зинченко есть девушка. Он встречается с журналисткой Владой Щегловой.

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У YouTube-канала Эсхакзай "Ходят Слухи" более 250 000 подписчиков.