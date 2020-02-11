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вторник, 11 февраля 2020 14:14

Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

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Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации
Элина Свитолина - лидер женской сборной Украины по теннису. Фото: Reuters

По итогам жеребьевки плей-офф Кубка Федерации женская сборная Украины по теннису сыграет против Японии.

Победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации в финал Кубка Федерации, проигравшая команда опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны.

Еще две сборные будут определены на отложенном турнире, который пройдет 3-7 марта в Дубае, когда за две последние путевки будут соревноваться команды из зоны Азии/Океании - Китай, Китайский Тайбэй (он же Тайвань), Индия, Индонезия, Южная Корея и Узбекистан.

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Принимающей стороной будет Япония. Сборная Украины проведет встречу в гостях. Матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 апреля.

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