Женская сборная Украины победила на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Сборная Украины триумфовала на чемпионате Европы по стрельбе из классического лука, который заканчивается в словенском городе Лашко.

Женская команда в составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Полины Родионовой завоевала золотые награды.

В финале украинки одолели сборную Турции, а в полуфинале прошли Россию.

В возрастной категории U-21 тоже не было равных нашим девушкам. Представляли Украину Дзвенислава Черник, Дарья Коваль и Жанна Наумова.

В этой же категории, но среди парней, украинцы Никита Дюняшев, Александр Криворучко и Александр Панциру стали бронзовыми призерами.

После обеда состоятся решающие поединки в индивидуальных первенствах, результаты которых Gazeta.ua сообщит дополнительно.

Марченко и Павлова - чемпионки мира 2014 года (в помещении) и чемпионки Европы 2016 года по стрельбе из классического лука в командных соревнованиях. На Европейских играх-2015 Вероника и Анастасия стали третьими в командном первенстве.

У Марченко еще есть индивидуальная победа на чемпионате Европы-2017 в помещении.

Родионова до сих пор могла похвастаться только победами на европейских Гран-при и командными "бронзами" на Универсиаде-2019 и чемпионате Европы-2019 в помещении.