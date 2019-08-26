Жена звезды Серии А оказалась бывшей порноактрисой

Скандальный форвард Мауро Икарди снова оказался у не приятной ситуации.

Жена лидера сборной Аргентины и итальянского "Интера" Икарди в молодости подрабатывала, снимаясь в порнофильмах.

В сети всплыли старые фото и видео Ванды Нары. Сейчас 32-летняя женщина воспитывает вместе с форвардом пяти детей, из которых только двое - дети футболиста.

Автор: Социальные сети

Автор: Социальные сети

Автор: Социальные сети

Автор: Социальные сети

Автор: Социальные сети

Автор: Социальные сети Семья Икарди

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В составе "Интера" Икарди играет уже сезонов. За это время успел сыграть 122 матча, в которых забил 74 мяча