Жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Ман Сити" из Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 225
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 342
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 99
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 234
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 180
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 378
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5967
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 405
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
9
12
13
11
13
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Видео
Все видео
Ястремская победила Винус Уильямс на турнире США
Ястремская победила Винус Уильямс на турнире США
Румменигге спас больше десяти безнадежных матчей
Румменигге спас больше десяти безнадежных матчей
Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы
Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы
"Шахтер" начал новый сезон из скандальной победы
"Шахтер" начал новый сезон из скандальной победы
Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче
Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5967
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2088
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2547
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1566
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 216
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
воскресенье, 23 августа 2020 10:11

Жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Ман Сити" из Лиги чемпионов

  Комментировать
Жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете &quot;Ман Сити&quot; из Лиги чемпионов
Александр Зинченко и Влада Седан поженились в марте месяце. Фото: Инстаграм Александра Зинченко

Жена Александра Зинченко обвинила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в вылете команды из Лиги чемпионов.

По их мнению, Влады Зинченко именно из-за неправильной тактики английская команда проиграла "Лиону"

"Ничего не хочется говорить. Вы сами все видели. Но я должен что-то сказать, у меня есть свой блог. Я обещала честно и откровенно реагировать на все.

Я не футболист, а не футбольный тренер, не критика и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не является авторитетным.

Возможно, я не имею права это говорить, возможно Зинченко запретит выставить мне это видео. Но мое личное мнение - это полностью прокол Гвардиолы, мягко говоря, чтобы не материться. Просто в такой ответственный момент делать такую ​​экспериментальную тактику для "Сити" - мне кажется, что это зашквар. Я не вправе критиковать, но не понимаю, зачем играть в три центральных защитника. Когда даже сами футболисты берутся за голову. У меня нет слов, я понимаю, иметь такой состав в "Сити", такую ​​обойму игроков и проигрывать ...

Я понимаю, что сейчас все ставят на "Баварию". Одно дело вылетать от "Баварии" в Лиге чемпионов, а другое дело - вылетать от "Лиона", - сказала Седан в эфире своего ютуб-канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко установил личный рекорд в АПЛ

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" проиграл "Лиону" - 1:3 и покинул турнир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Ман Сити" из Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского

"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Писатель за свою жизнь несколько раз отбывал наказание в тюрьме

Первую постановку "Лесной песни" назвали исключительно удачной

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 27388
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 22995
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 5805
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 5040
Не знает, кто родители и где жила: 8-летняя девочка неделю живет в больнице
Не знает, кто родители и где жила: 8-летняя девочка неделю живет в больнице Просмотров: 4338
Спорт
Агент рассказал о будущем Ярмоленко в "Вест Хэме
Агент рассказал о будущем Ярмоленко в "Вест Хэме Просмотров: 99
Ястремская победила Винус Уильямс на турнире США
Ястремская победила Винус Уильямс на турнире США
 Просмотров: 207
Румменигге спас больше десяти безнадежных матчей
Румменигге спас больше десяти безнадежных матчей
 Просмотров: 351
Родригеш остается в "Динамо"
Родригеш остается в "Динамо" Просмотров: 504
Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами
Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
4
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
3
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим
3
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
Голосов: 884
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua