Жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Ман Сити" из Лиги чемпионов

Александр Зинченко и Влада Седан поженились в марте месяце. Фото: Инстаграм Александра Зинченко

Жена Александра Зинченко обвинила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в вылете команды из Лиги чемпионов.

По их мнению, Влады Зинченко именно из-за неправильной тактики английская команда проиграла "Лиону"

"Ничего не хочется говорить. Вы сами все видели. Но я должен что-то сказать, у меня есть свой блог. Я обещала честно и откровенно реагировать на все.

Я не футболист, а не футбольный тренер, не критика и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не является авторитетным.

Возможно, я не имею права это говорить, возможно Зинченко запретит выставить мне это видео. Но мое личное мнение - это полностью прокол Гвардиолы, мягко говоря, чтобы не материться. Просто в такой ответственный момент делать такую ​​экспериментальную тактику для "Сити" - мне кажется, что это зашквар. Я не вправе критиковать, но не понимаю, зачем играть в три центральных защитника. Когда даже сами футболисты берутся за голову. У меня нет слов, я понимаю, иметь такой состав в "Сити", такую ​​обойму игроков и проигрывать ...

Я понимаю, что сейчас все ставят на "Баварию". Одно дело вылетать от "Баварии" в Лиге чемпионов, а другое дело - вылетать от "Лиона", - сказала Седан в эфире своего ютуб-канала.

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В четвертьфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" проиграл "Лиону" - 1:3 и покинул турнир.