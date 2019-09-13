Жена защитника "Шахтера" и сборной Украины захватила сеть откровенными фото

Жена футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергея Болбата захватила болельщиков своей внешностью.

Девушку зовут Вильма Зимонас, по национальности - литовка. Пара познакомилась в Кременчуге, когда Сергею было 14 лет. 2018-го Вильма подарила игроку "Шахтера" сына, которого назвали Кириллом.

Вильма поражает своих поклонников откровенным фото в социальной сети.

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

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Сергей Болбат играет на позиции правого защитника. С весны 2019 года является основным защитником команды. В матче против Литвы вышел в стартовом составе сборной Украины выиграв конкуренцию у Александра Караваева.