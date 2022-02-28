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понедельник, 28 февраля 2022 09:50

Жена украинского футболиста родила девочку под обстрелами российских войск - фото

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Жена вратаря "Десны" Игоря Литовки родила девочку во время обстрелов войск РФ Киева.

"В Киеве, под звуки взрывов бомб и сирен, родилась очень смелая девочка. А иначе и быть не может, потому что ее мама настоящий герой! Все время бегая от бомбоубежища в палату, она сдерживая волнение и панику оставалась совсем одна в центре нашей столицы!" Любимая, я благодарю тебя за дочь, а также хочу сказать слова благодарности всем, кто предложил свою помощь, зная мою ситуацию.Мира всем, - написал Литовка в Іnstagram.

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Автор: Iinstagram.com/litova72
 

Автор: Iinstagram.com/litova72
 

Игорь Литовка выступает за Десну с 2018 года. Также опыт выступлений в чемпионате Румынии, Латвии и украинские клубы "Таврия" и "Севастополь".

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