Жена Роналду рассказала о любви из первого взгляда

Подруга и мать ребенка Криштиану Роналду Джорджина Родригес в интервью The Sun рассказала о жизни со звездой.

Об этом пишет "Трибуна"

Криштиану познакомился с Джиной в 2016-м, помогла его любовь к моде.

"Впервые мы встретились на мероприятии Gucci, я работала там консультантом. Через несколько дней мы опять столкнулись на мероприятии, уже другого бренда. Там мы смогли пообщаться в расслабленной атмосфере, вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда", – говорит Джорджина.

А уже через год, в ноябре 2017-го, она родила ему дочь.

"Нелегко быть парой кого-то столь известного, но я бы не променяла его ни на что в мире. Мои чувства к нему сильнее любого давления. Вместе мы сильнее, у нас взаимное обожание", – считает девушка.

"Мне нравится Турин, он рядом с Альпами, неподалеку от Милана, да и до Испании не так далеко. Италия – прекрасная страна с богатой историей, культурой, искусством и модой. И я люблю "Ювентус".

Но у меня есть самая главная ценность – это здоровая и счастливая семья. Мой папа скончался несколько месяцев назад после продолжительной болезни. И тогда я поняла, что здоровье – важнее всего. Это мое самое большое богатство. Без здоровья мы никто. Когда я знаю, что у нас все в порядке, это успокаивает и радует меня.

Да, финансовая состоятельность – это хорошо. Это во многом помогает, но и создает проблемы. Нужно всем управлять, правильно к этому относиться. Иногда бывает нелегко справляться с деньгами. Они не делают тебя счастливым. Конечно, они помогают, но это далеко не главное в жизни", – объясняет Джорджина.



Джина воспитывает уже четверых детей – Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матеу и двухлетнюю Алану Мартину, которую она родила сама.

Обычный распорядок дня Джорджины: будит детей, умывает-одевает, кормит. Затем играется с младшими, готовит обед, устраивает сиесту, а перед возвращением Криштиану с тренировки немного занимается в зале. Потом они смотрят телевизор – и ложатся отдыхать.

"Я стараюсь чаще быть дома, чем где-то в другом месте. Я провожу больше времени с детьми, чем многие матери. Есть работы, которые позволяют чаще бывать дома. Положительный момент моей работы – я могу загружать фото из дома, рекламные кампании длятся максимум два дня подряд, их я могу провести вне дома", – говорит Джорджина.

"Когда я составляю расписание, стараюсь делать так, чтобы проводить как можно больше времени с семьей. Семья важнее всего", – этому ее научили еще в детстве, она росла в строгой католической семье в небольшом городке Хака в Пиренеях.

Недавно Джина стала лицом итальянского бренда нижнего белья Yamamay. Она рассказывает традиционные для рекламы белья в 2019-м вещи: что мечтает помочь другим женщинам позитивно относиться к своему телу. Главное быть такой, какой хочешь – и не важно, какая у тебя комплекция.

"Когда я была маленькой девочкой, я была очень худенькой и всегда мечтала стать толстой. Сейчас же все выглядит так, что нужно быть худой, чтобы считаться красивой", – говорит она.

А еще – что белье помогает ей поддерживать правильные отношения с Кришем.

"Всегда важно мечтать и соблазнять. Я всегда сплю в белье, предпочитаю сексуальное. Это удобно и романтично. Это радует мужчину", – объясняет Джина.

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