Жена Роналду показала себя топлес

Жена форварда Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает поражать подписчиков откровенными фото.

Джорджина Родригес в своем Instagram выложила новые фото с горячей фотосессии рекламы одежды для занятий йогой, сообщает "Футбол 24"

Правда, на этот раз Джорджина фотографировалась без верхней одежды, поэтому подписчики вряд сосредоточатся на занятиях йогой, увидев фотографию.

Автор: instagram

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20 ноября СМИ сообщили, что Роналду и Джорджина тайно поженились и скромно отпраздновали торжество.