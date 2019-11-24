Жена Роналду показала себя топлес

Жена форварда Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает поражать подписчиков откровенными фото.
Джорджина Родригес в своем Instagram выложила новые фото с горячей фотосессии рекламы одежды для занятий йогой, сообщает "Футбол 24"
Правда, на этот раз Джорджина фотографировалась без верхней одежды, поэтому подписчики вряд сосредоточатся на занятиях йогой, увидев фотографию.
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20 ноября СМИ сообщили, что Роналду и Джорджина тайно поженились и скромно отпраздновали торжество.
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