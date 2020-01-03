Жена лидера "Динамо" показала фото с голой грудью

Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского показала откровенную фотографию.

29-летняя Алина выложила снимки у себя в Instagram, где обнажила свою грудь.

О жене Виталия Буяльского известно немного. Она родом из города Калиновки, как и ее муж. Пара воспитывает дочь.

Автор: Instagram

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В текущем сезоне Виталий Буяльский сыграл за "Динамо" 14 матчей, в которых забил 3 мяча. Также провел 2 игры за сборную Украины.