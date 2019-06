Жена Клоппа стала на мусорное ведро, чтобы увидеть парад "Ливерпуля"

В финальном поединке Лиги чемпионов в Мадриде "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха и Девок Ориги - египтянин забил с пенальти уже на второй минуте матча.

Для Юргена Клоппа эта победа принесла первый еврокубок в тренерской карьере. В то же время, это его первый трофей за время в "Ливерпуле".

В Ливерпуле команда провела парад в открытом автобусе с Кубком чемпионов. Жена Юргена Клоппа Сабина тоже присоединилась к празднованию триумфа.

Just witnessed another @ohmeohmy_liv love story. Mrs Klopp cheering her husband on a bin ❤ Credit:ktyliv #lfc #ynwa pic.twitter.com/oYxEUUjtCi