Жена форварда сборной Украины поделилась откровенным фото

Вторая половинка форварда "Селтика" Марьяна Шведа продолжает поражать подписчиков откровенными фото.

Ольга Шведа выложила в социальную сеть Instagram очередное соблазнительное фото. Полуобнаженная блондинка дополнила свое откровенное фото словами "Теплая вам в ленту", сообщает "Футбол 24"

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Швед перешел в "Селтик" зимой 2019 года, но присоединился к команде только в апреле играя за "Карпаты" в аренде. "Чернобыльский Роббен" в текущем сезоне сыграл только в двух матчах за Селтик и забил один гол.