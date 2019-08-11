Жена экс-игрока "Динамо" показала фото топлесс

Ирина Морозюк отметилась очередным откровенным фото.
Жена бывшего вице- капитана "Динамо" Киев Николая Морозюка поразила своих поклонников, снявшись топлесс в своей спальне в Новопечерских Липках.
Под снимком Ирина написала два правила для девушек, которые помогут удержать рядом своего молодого человека: любить себя больше чем его и никогда не бояться его потерять
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Николай Морозюк покинул "Динамо" зимой подписав контракт с турецким "Ризеспором".
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