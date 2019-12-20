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пятница, 20 декабря 2019 15:40

Жена бывшего капитана "Динамо" полностью разделась на пляже

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Жена бывшего капитана "Динамо" и игрока сборной Украины Николая Морозюка Ирина проводит зимний отпуск вместе с мужем в Дубае.

30-летняя Ирина никого не стесняясь полностью разделась на одном из пляжей и выложила соотЕ фото в Instagram

Автор: Instagram
 

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Николай Морозюк является воспитанником "Динамо". Играл за "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" Донецк. В сезонах 2015-2018 вернулся в Киев, где в отдельных матчах выводил команду на поле с капитанской повязкой. С 2018 года играет в Турции за местный "Ризеспор". Брак с Ириной является уже вторым для 32-летнего футболиста.

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