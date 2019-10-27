Жена бывшего игрока "Динамо" стала президентом футбольного клуба

Ирина Морозюк стала президентом любительского клуба из Львова. Фото: твиттер

Жена бывшего защитника "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина продолжает удивлять украинских поклонников футбола.

Ирина Морозюк стала президентом любительского клуба "Лион" со Львова, о чем жена бывшего динамовца" поделилась в своем Instagram.

Ирина получила футболку с 5 номером и своим именем и фамилией на презентации в новом статусе, пишет "Футбол 24"

"Мои львята. Имею честь быть президентом футбольного клуба" Лион "Львов. У нас большие цели, все впереди", - подписала фото с игроками Морозюк в своем Instagram.

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Николай Морозюк является воспитанником "Динамо", но с первого раза не смог закрепиться в Киеве. Играл за "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург Донецк". В 2015 году вернулся в "Динамо", где провел в первой команде 3 сезона.