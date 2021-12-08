Заваров прокомментировал смерть друга

Гамула и Заваров дружили с юности. Фото: "Ростов"

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока и наставника "Ростова" Игоря Гамулы.

"Приношу соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. Умер молодым. Хороший друг и человек. Всегда весёлый. Не всё сказал в футболе - особенно в тренерской работе. Мог бы работать еще.

О кончине мне сообщили друзья. Сижу разбитый, семья тоже. Мы хорошо общались. Месяц назад созванивались, ничего не предвещало беды. Вот такая у нас непредсказуемая жизнь", - сказал Заваров.

Заваров и Гамула были знакомы с ранней молодости. Оба являлись воспитанниками луганской "Зари". Игорь Гамула и Александр Заваров вместе "служили" в ростовском СКА.

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Гамула играл за Зарю". Начинал тренерскую карьеру в 1992 году в "Таврии", в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял латвийские команды "Даугава" и "Динабург". Затем вернулся на Украину, где работал в "Закарпатье". В 2011-м Игорь оказался в "Ростове", где в дальнейшем тренировал молодёжную команду. А в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.