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вторник, 01 февраля 2022 12:57

Заслуживает уважения. Фигурист Шмуратко в Пекине-2022 отказался говорить по-русски

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Заслуживает уважения. Фигурист Шмуратко в Пекине-2022 отказался говорить по-русски
Иван Шмуратко. Фото Украинской федерации фигурного катания на коньках

Украинский фигурист Иван Шмуратко, выступающий в мужском одиночном катании, в ходе общения с журналистами в Пекине на заданные по-русски вопросы отвечал на английском языке.

Представители СМИ уточнили у Шмуратко, на каком языке он хочет вести беседу, на что спортсмен заявил, что говорить будет по-английски, сообщает "Матч ТВ".

На вопрос российского журналиста на русском языке он начал отвечать на английском. На прямой вопрос о рекомендациях относительно общения на русском языке Шмуратко сказал по-английски: "Всё, что я могу, - это делать мою работу здесь".

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Российский журналист Влад Жуков заступился за Шмуратко и сказал, что нельзя осуждать украинского фигуриста за отказ общаться с русскоязычными журналистами на русском языке.

"Нельзя никоим образом осуждать Ивана за это. В этой ситуации он повел себя профессионально, видимо, были рекомендации на этот счет. Вариантов у него не было. В рамках своих профессиональных обязанностей он все сделал правильно", - сказал Жуков.

В Пекине у Украины в фигурном катании будет на одну лицензию больше, чем на прошлой Олимпиаде, где она не смогла квалифицироваться в командный турнир.

Добавим, что украинским спортсменам рекомендовали держаться подальше от россиян на Олимпиаде-2022.

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Дата
01
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