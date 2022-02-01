Заслуживает уважения. Фигурист Шмуратко в Пекине-2022 отказался говорить по-русски

Украинский фигурист Иван Шмуратко, выступающий в мужском одиночном катании, в ходе общения с журналистами в Пекине на заданные по-русски вопросы отвечал на английском языке.
Представители СМИ уточнили у Шмуратко, на каком языке он хочет вести беседу, на что спортсмен заявил, что говорить будет по-английски, сообщает "Матч ТВ".
На вопрос российского журналиста на русском языке он начал отвечать на английском. На прямой вопрос о рекомендациях относительно общения на русском языке Шмуратко сказал по-английски: "Всё, что я могу, - это делать мою работу здесь".
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Российский журналист Влад Жуков заступился за Шмуратко и сказал, что нельзя осуждать украинского фигуриста за отказ общаться с русскоязычными журналистами на русском языке.
"Нельзя никоим образом осуждать Ивана за это. В этой ситуации он повел себя профессионально, видимо, были рекомендации на этот счет. Вариантов у него не было. В рамках своих профессиональных обязанностей он все сделал правильно", - сказал Жуков.
В Пекине у Украины в фигурном катании будет на одну лицензию больше, чем на прошлой Олимпиаде, где она не смогла квалифицироваться в командный турнир.
Добавим, что украинским спортсменам рекомендовали держаться подальше от россиян на Олимпиаде-2022.
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