Заслуженный разгром от "Шахтера": обзор СМИ после Суперкубка Украины

"Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Суперкубка Украины-2021. Команда Роберто Де Дзерби разгромила "Динамо" - 3:0.

Gazeta.ua собрала обзор СМИ после получения трофея "горняками".

"Шахтер" выиграл середину поля. Педриньйо и Алан Патрик полностью переиграли своих визави, пишет "Футбол 24".

"Оба бразильца практически делали все, что хотели. Они были постоянно на шаг впереди. Как в интеллектуальном, так и скоростном плане. Сидорчук же и Шапаренко как раз наоборот - на шаг позади. Николай вообще выглядел тяжелым и сонливым, совсем непохожим на себя. Возможно, повреждение до сих пор дает о себе знать, а возможно, это так перекусили оппоненты. "Динамо" же играло фактически основой, но выглядело моментами наивно. Однако связка Педринью и Патрика слишком легко уничтожала организацию командного механизма, который так старательно и методично строил Луческу больше года".

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Football.ua хвалит форварда "горняков" Лассину Траоре, который отметился дублем.

"Форвард донецкого "Шахтера" сделал все то, ради чего его и покупали в межсезонье из "Аякса". В Траоре было два полноценных голевых момента, и с каждой из них он сумел выжать максимально успешное завершение".

"Шахтер" обыграл "Динамо" благодаря высшему классу игроков, пишет "Футбум".

"Так или иначе, а победа, по совокупности всех составляющих - баланса лучшей подстраховки в обороне и настойчивости в атаке - досталась команде Де Дзерби вполне заслуженно. И кадровый потенциал отработал себя. У "Шахтера" впереди свой Траоре есть, а у "Динамо" давно уже не наблюдается ни Бангура, ни Идейе, ни Мбокани. Это как минимум. А если шире взять, Педриньйо сыграл полезнее Цыганкова, Исмаили с Додо - продуктивнее Кендзерой с Миколенко. Ну и очередное очное сравнения Степаненко с Сидорчуком снова прошло не в пользу последнего".

Де Дзерби сделал ставку на игроков, которые хорошо знают Луческу

Наставник "Шахтера" сделал ставку на "ветеранов" и признал свои ошибки, что позволило завоевать Суперкубок, пишет "Трибуна".

"Де Дзерби удивил, показав, что способен меняться и признавать ошибки, чего не хватало раньше. Итальянец вернул в состав в ключевом матче сразу всех "ветеранов": Пятова, Исмаили, Степаненко и Марлоса. Они хорошо помнят еще эру Луческу в клубе . И именно с ними команда провела свой самый интересный матч в сезоне: Пятов засейвил в критический момент, Исмаили сделал ассист, Степаненко снова давал нужный объем в центре, а Марлос стал едва ли не самым активным в атаке в тот час, который смог выдержать".

"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины впервые за последние четыре года. Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по девять побед в этом турнире.

В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. Команды сыграют между собой в 10-м туре 3 октября.