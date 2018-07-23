Защитник "Вест Хэма" рассказал, что думает о Ярмоленко

Ярмоленко дали оценку в "Вест Хэме". Фото: Daily Express

Украинскому полузащитнику "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко дали характеристику в коллективе.

Защитник лондонской команды Райан Фредерикс так прокомментировал игру украинца.

"Ярмоленко - захватывающий игрок. Я думаю, мы хорошо дополняем друг друга.

Он может обыграть один в один, войти в штрафную. Я могу пойти поддержать его в атаке или остаться позади", - передает слова Фредерикса официальный сайт "Вест Хэма".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео

Экс-полузащитник "Динамо" Ярмоленко перешел в "Вест Хэму" из дортмундской "Боруссии".