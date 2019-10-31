Защитник сборной Украины рассказал, где заработал на квартиру в центре Киева

Александр Караваев летом сменил "Зарю" на "Динамо". Фото: из открытых источников

Игрок сборной Украины и "Динамо" Александр Караваев пригласил журналистов к себе в квартиру. Футболист живет в центре Киева в большой квартире. Об этом сообщает "Футбум"

Александр рассказал о дочери Ариану, первые шаги в футболе и кумиров детства, вспомнил первый вызов в сборную и тренеров, которые повлияли на карьеру, поведал о любимом клубе, дружбу с Малышевым и Луниным, футболке Адурис, аннексии Крыма, а родители футболиста дополнили рассказ о детстве Караваева.

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Александр Караваев - воспитанник донецкого "Шахтера". Играл за "Севастополь", "Зарю", "Фенербахче". Летом 2019 перешел в "Динамо. Провел 24 матча за сборную Украины, в которых забил один мяч.