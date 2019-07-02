Защитник "Шахтера" перейдет в "Брюгге"

В ближайшее время Соболь станет игроком "Брюгге"

Защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, скорее всего, продолжит карьеру в "Брюгге", сообщает "HLN".

24-летний украинец уже находится в Бельгии и должен пройти медицинское обследование.

Ожидается, что с футболистом подпишут контракт на этой неделе.

"Брюгге" в завершившемся сезоне финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата Бельгии, благодаря чему сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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Соболь в сезоне 2018/19 на правах аренды из "Шахтера" играл за "Яблонец". На его счету 1 гол в 27 матчах.