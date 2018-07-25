Защитник "Динамо" заменит Чигринского

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К Пантичу также проявляет интерес испанский "Райо Вальекано".

Экс-защитник "Шахтера" и "Барселоны" не сможет сыграть в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, инфорует fws.gr.

Клуб может подписать 26-летнего сербского футболиста из-за травмы украинца Дмитрия Чигринского, который пропустит ближайший месяц.

Греческий АЕК рассматривает кандидатуру защитника "Динамо" Александара Пантича на место в центре обороны.

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