Защитник "Динамо" заменит Чигринского

Греческий АЕК рассматривает кандидатуру защитника "Динамо" Александара Пантича на место в центре обороны.
Клуб может подписать 26-летнего сербского футболиста из-за травмы украинца Дмитрия Чигринского, который пропустит ближайший месяц.
Экс-защитник "Шахтера" и "Барселоны" не сможет сыграть в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, инфорует fws.gr.
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К Пантичу также проявляет интерес испанский "Райо Вальекано".
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