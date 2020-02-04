Защитник "Динамо" имеет предложение от российского клуба - журналист

Тамаш Кадар настроен покинуть киевское "Динамо". Фото: из отрытых источников

Журналист Игорь Цыганик объяснил причину конфликта между защитником "Динамо" Тамашем Кадаром и главным тренером Алексеем Михайличенко- это желание футболиста сменить команду.

"Произошло это на сборах в Турции. Кадар, когда ему сделали замечание во время теоретического занятия, начал агрессивно себя вести, рассказывать, что ничего не понимает, факать, еще что-то. Это было не персонально к Михайличенко, а так, как-будто "в пустоту". Михайличенко после этого решил перевести его в дубль. Есть информация, что у Кадара есть приглашение от российского клуба, говорят, что это московское "Динамо".

Кадар хочет покинуть "Динамо" Киев и стремится таким образом надавить на клуб. Скорее всего, Кадар начал сам стимулировать эту ситуацию, демонстрируя свою невоспитанность. Человеку сделали замечание, а он начал не совсем адекватно реагировать. Вероятно, что сейчас идут определенные переговоры. Для того чтобы снизить цену и ускорить процесс, Кадар и поступил таким образом, - рассказал Цыганик в эфире "ЦиганикLIVE".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый дорогой полузащитник в истории "Динамо" отказался от перехода в "Спартак"

В текущем сезоне Тамаш Кадар провел 17 матчей за "Динамо" во всех турнирах. Контракт венгерского защитника с киевским клубом действует еще 3 года.