"Заря" сразу отпустит меня в Европу – Михайличенко

Михайличенко начинал в киевском "Динамо". Фото ФК "Заря"

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко открыл подробности ухода из "Динамо". Он считает, что с "Зари" поехать в Европу легче чем с "Динамо".

- Меня набрал агент и сказал, что Александр Караваев перейдет в "Динамо", а мы можем так сделать, и "Динамо" хочет, чтобы я перешел в "Зарю". Я тогда уже понимал, что в 22-23 года мне будет трудно куда-то перейти из "Динамо". Опять будет аренда, аренда. Аренда - это совсем другое, чем когда у тебя полноценный контракт с клубом. Я понимал, что если буду себя проявлять, то "Заря" меня продаст, я буду двигаться дальше ", - пояснил Михайличенко в программе "Трендец".

"С" Зари "проще перейти в Европу чем с" Динамо ". Если будет какая-то хорошее предложение, то" Заря "не будет ждать, сразу отпустит. Возможно, было ощущение, что я не нужен, но я два года ездил по арендам, был счастлив, что перейду в "Зарю" в полноценный контракт.

Я хочу играть и развиваться. Если в "Динамо" уже есть хороший, молодой левый защитник, игрок сборной, хорошо проявляет себя. Его могут продать. Я туда приеду, вторым не хочу, не хочу под кем-то. Я хочу играть.

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В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл за "Зарю" 21 матч и забил два мяча.