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пятница, 04 декабря 2020 09:12

"Заря" потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы

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&quot;Заря&quot; потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Луганская "Заря" потеряла даже теоретические шансы выйти из группы Лиги Европы.

Подопечным Виктора Скрипника нужно было дома обыгрывать "Лестер" и надеяться, что "Брага" потеряет очки в гостевом матче против АЕКа.

Если с первой задачей игроки "Зари" справились на отлично, то в Афинах "Брага" без проблем победила АЭК "-4:2.

Гости на старте матча забили 2 мяча. Под конец тайма команды обменялись голами. Второй тайм уже был похож на формальность. Команды снова забили друг другу в самом конце игры.

После 5 туре Лиги Европы "Лестер" и "Брага" имеют по 10 очков. "Заря" набрала 6 очков, а в активе АЕКа только одна победа.

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10 декабря "Заря" сыграет в гостях против "Браги". Начало матча - в 22 00. Для команды Виктора Скрипника этот матч не будет никакого турнирного значения. Хозяевам нужно побеждать и надеяться на потерю очков "Лестером", чтобы стать первыми в группе.

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Дата
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