"Заря" хочет переманить еще одного динамовца

Андриевский раньше играл за "Металлист"

Луганская "Заря" в зимнее трансферное окно пыталась оформить очередной трансфер из киевского "Динамо".

Команда Скрипника пыталась подписать Александра Андриевского, утверждает Динамомания.

Хавбек уже имеет опыт выступлений за "Зарю". В сезоне 2017/18 он играл за луганчан на правах аренды (25 матчей во всех турнирах, 3 мяча). Ожидается, что летом "Заря" вернется к кандидатуре резервиста "Динамо", который на профессиональном уровне дебютировал в УПЛ в составе "Металлиста".

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В нынешнем сезоне Андриевский только 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился.