"Заря" хочет оштрафовать легионеров за опоздание

Экс-игрок "Манчестер Сити" Фаупала пропустил сбор "Зари". Фото: Permdaily.ru

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, применят ли санкции к иностранным футболистам, которые пропустили целый сбор.

"С моей стороны, как главного тренера, не только Фаупала, но и Силас, и Луис Фелипе должны быть наказаны. Об этом сказали генеральному директору, а финальное слово будет за ним. За опоздание игроки должны быть наказаны", - передает слова Вернидуба официальный сайт "Зари".

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По итогам прошлого сезона "Заря" заняла четвертое место в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.