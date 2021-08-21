"Запомню этот день на всю жизнь": Беленюк показал, как травмировался перед Олимпиадой

Спортсмен показал, как травмировался перед соревнованиями. Фото: НОК

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал, как получил тяжелую травму перед соревнованиями в Токио.

Видео эпизода с повреждением плеча 30-летний спортсмен опубликовал в Instagram.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

"12.07.21 - день, который запомню точно на всю жизнь. День, который впоследствии меня многому научил, но на тот момент мне казалось, что это фатальный день в моей жизни…

Мне казалось, что он растоптал мои мечты, что он умножил на ноль годы тяжелой работы... Единственный вопрос, который меня в тот момент интересовал: "За что!?"

Но большое видится лишь на расстоянии! Оглядываясь назад, понимаю, что возможно так было и необходимо! Это тот случай, когда поговорка "то, что нас не убивает, делает нас сильнее" обретает абсолютно новое значение, не какую-то абстракцию, которую сложно осязать, а вполне реальные черты.

Но как же тяжело осознать в себе возможность стать сильнее, когда хочется смириться с реальностью и просто уйти в забвение… Ведь в момент, когда нам плохо, больно, так хочется, чтобы тебя просто пожалели и ничего не требовали взамен.

Мы всегда стоим перед выбором - сдаться либо продолжить борьбу! Продолжайте - это выбор сильных, за который вас никто не посмеет укорить! И в первую очередь ты сам", - прокомментировал видео украинский спортсмен.

В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк победил венгра Виктора Лоринца - 5:1. "Золото" Олимпиады - единственная награда, которой не хватало Беленюку. Он двукратный чемпион мира, трижды выигрывал европейское первенство. В 1/8 финала Беленюк победил представителя Сербии Зураби Датунашвили, затем алжирца Башира Сид Азара, а в полуфинале - хорвата Ивана Гуклека. На внеочередных парламентских выборах в Украине 2019 года Беленюка выбрали народным депутатом 9девятого созыва по партийному списку №10 от партии "Слуга народа".