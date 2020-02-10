"Закрыть границы и объявить войну" - бывшая первая ракетка Украины о спортсменах, которые едут в Россию

Илья Марченко победил в своем последнем матче немца Матса Мораинга и вышел во второй круг турнира во французском Шербуре. Фото: ATP Tour

Бывшая первая ракетка Украины по теннису Илья Марченко рассказал о своем отношении к украинским спортсменам, которые ездят в Россию на соревнования.

"Я считаю, что это должен быть выбор каждого. Каждый должен расценивать ситуацию, как он это видит со своей стороны. Во многих там родственники есть в России, как им можно запретить ездить в Россию, если у него там родственники? Он не обязателен соглашаться с политикой России, как государства. Но и в России много людей, которые не разделяют точку зрения государства. как с ними быть? К сожалению, это наш сосед и с этим ничего не поделаешь. Он территориально никуда не денется.

Ну и если позиция государства такова, что мы не пускаем туда спортсменов, то мы должны закрыть и границу, должны объявить войну. Но у нас ни там, ни там. Поэтому, если у государства нет достаточно четкой позиции по этому поводу ", - сказал Илья Марченко в интервью Youtube-канале" SPORT TRAVELER UA ".

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Илья Марченко - 225 номер мирового рейтинга. Игрок сборной Украины по теннису. Бывшая первая ракетка Украины.