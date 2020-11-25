Закончилось заседание, на котором решилась судьба матча Швейцария – Украина

Матч должен был состояться 17 ноября. Фото Рейтер

Судьба несыгранного матча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина решается сегодня, 25 ноября. Telegram-канал "Тайны футбола" сообщает, что заседание по этому делу уже завершено.

По информации источника, контрольный, этический и дисциплинарный орган UEFA пока не вынес решения. Его стоит ожидать либо сегодня вечером, либо завтра утром.

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Поединок не состоялся в связи с решением врача кантона Люцерн отправить "сине-желтых" на карантин из-за нескольких положительных тестов на коронавирус.