Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч

"Ювентус" смог одержать волевую победу. Фото:Gettyimages.com

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях победил "Рому" – 4:3

Команды обменялись голами в первом тайме. На точный удар Тамми Абрахама гости ответили выстрелом Пауло Дибалы.

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В начале второго тайма команда Жозе Моуриньо забили два гола усилиями Генриха Мхитаряна и Лоренцо Пеллегрини.

"Ювентус" ответил на это тремя мячами в течение семи минут. Победу гостям принесли голы Мануэля Локателли, Дэйана Кулусевски и Маттиа Де Шильо.

Римляне могли спасти ничью в конце встречи – судья назначил в ворота "Юве" пенальти и удалил с поля Маттейса де Лигта. Но Пеллегрини не смог переиграть вратаря гостей Войцеха Щесны.

В другом матче тура "Интер" дома победил "Лацио" -2:1. Команда Симоне Индзаги лидирует в таблице. "Ювентус" с 38 очками занимает пятое место в таблице Серии А. "Рома" с 32 пунктами теперь восьмая.