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среда, 09 мая 2018 23:32

За счет чего "Шахтер" обыграл "Динамо"

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За счет чего &quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Динамо&quot;
Шахтер выиграл Кубок Украины по футболу-2018. Фото: Апостроф

Донецкий "Шахтер" уверенно переиграл киевское "Динамо" (2:0) и выиграл Кубок Украины.

Gazeta.ua проанализирует, за счет чего "горнякам" удалось одержать победу и чего не хватило "динамовцев".

1. Индивидуальные ошибки игроков "Динамо". Оба пропущенных мяча следствие индивидуальных ошибок "бело-синих". В моменте с первым пропущенным мячом, Бутко абсолютно свободно принял круглого, спокойно прошел по флангу. Поднял голову, посмотрел, отдал точный пас. Где в это время находился Пиварич и почему на левом фланге образовалась такая дыра - вопрос. Бурда надежно отыграл матч, но в моменте с пропущенным мячом есть и часть его вины - не удержал Ферейру.

Второй гол целиком и полностью вина голкипера "Динамо". Что хотел сделать Бойко, наверное не понял и он сам. Да, Ракицкий пробил мощно и мяч летел по довольно коварной траектории. Но расстояние было более 30 метров, а Бойко начал "гадать" и завалился в угол еще до того, как мяч долетел до ворот. Голкипер уровня "Динамо" такое пропускать не должен. Может пусть "Бешикташ" забирает его обратно?

И это не говоря уже многочисленные обрезки Кадара.

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2. Короткая скамейка запасных "Динамо". "Дончане" повели в счете, "бело-синие" должны были усиливать игру и забивать. Но кем ее усиливать? Мбокани, который этой весной выглядит как статист? Может Алибеков, у которого опыта таких матчей аж ноль? "Киевлянам" банально некем было усилить игру. И выход на поле игрока с малоизвестной фамилией Цитаишвили, стало вершиной беспомощности.

3. "Шахтер" сделал выводы из предыдущих матчей. По сравнению с предыдущими матчами команд, "горняки" проанализировали свои ошибки. "Киевляне" пытались связать центр, и перекрыть кислород креативным игрокам "шахтеров". На этот раз не сработало, много индивидуальных ошибок. Как следствие гораздо больше голевых моментов у соперника. "Горняки" нашли свой момент у ворот "Динамо", и спокойно реализовали.

4. Проблемы с реализацией моментов "Динамо". Хотя преимуществом владели номинальные гости, несколько реальных возможностей было и у "Динамо". чего только стоит момент Беседина, который вышел один на один, и пробил прямо в Пятова, без финтов и хитрости. Пробивал Шапаренко несколько раз - постоянную выше ворот. Мбокани вышел, имел несколько возможностей. Однако в том, что его вдруг "прорвет" и он начнет реализовывать хотя бы треть моментов я лично не верил.

В предыдущем матче команд "Динамо" победило за счёт тренерского мастерства Хацкевича.

Автор: Артем Галкин
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