За сборную Украины будет играть натурализованный американец

Коре Уолден станет четвёртым натурализованным американцем в составе сборной Украины

Баскетболист из США будет играть за Украину.

Американский защитник Кори Уолден станет новым натурализованным новичком баскетбольной сборной Украины, сообщает портал "Basket-planet.com".

Кандидатуру 27-летнего баскетболиста выдвинул главный тренер сборной Айнарс Багатскис, она также была одобрена Федерацией баскетбола Украины.

В Европе американец успел поиграть за бельгийский "Остенде", с которым в 2017 году выиграл чемпионат страны, и израильском "Хапоэлем"из Холона. Следующий сезон Кори проведет в сербском "Партизане".

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Корі Уолден может стать четвертым натурализованным американцем в истории сборной Украины после Стивена Вертта, Пуха Джетера и Джерома Рэндла.