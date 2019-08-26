За победу на молодежном Кубке мира игроки и тренеры сборной Украины получили менее тысячи долларов премии

Главный тренер сборной Украины Ю -20 получил за победу на Кубке мира 21 600 гривен, а игроки по 18 тысяч

15 июня 2019 сборная Украины Ю-20 стала победителем молодежного Кубка света. Но кроме этого звания, молодые футболисты мало что получили.

Сразу по возвращении в Украину игроки получили почетные награды во время торжеств в Доме футбола в Киеве. Футболистам сборной Украины Ю-20 присвоили высокое спортивное звание звание "Мастера спорта Украины международного класса". Тренеру этой сборной Александру Петракову было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Однако премии игроки получили незначительные. По словам игрока этой сборной Ефима Конопля, он получил 18 000 гривен. Например, главный тренер Александр Петраков получил 21600 гривен, а его помощники - 10800 гривен. В общем вместе тренеры и спортсмены получили 432 тысяч гривен. Эти деньги - от Министерства молодежи и спорта. УАФ пока премию не выделил.

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Молодежная сборная Украины стала победителем Кубка мира в Польше среди 20 - летний. В финале подопечные Петракова победили Корею 3: 1.