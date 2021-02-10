За какие качества Коваленко взяли в "Аталанту"

Коваленко может сегодня дебютировать в "Аталанте". Фото "Аталанта"

Агент полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко Сергей Серебренников прокомментировал переход своего клиента из "Шахтера" в итальянский клуб.

"Виктор может делать то, чего требует Гасперини. Ему 24 года, но у него уже есть большой опыт: более 30 игр в Лиге чемпионов, а также выступления в сборной. Он нуждался в новом вызове, а "Аталанта" – профессиональный и организованный клуб, который может дать ему шанс показать себя.

Коваленко – качественный игрок, умеющий играть в нападении, но также хорош и в отборе мяча. Он дисциплинирован в центре поля, он солдат, как те, которые нравятся Гасперини", – сказал Серебренников в эфире CalcioNapoli24 TV.

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Виктор Коваленко может сегодня дебютировать за "Аталанту" в полуфинальном матче Кубка Италии против "Наполи".