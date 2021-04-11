За форвардом сельской команды охотятся клубы из России, Молдовы и Венгрии

Сичинава стал открытием нынешнего сезона. Фото: Денис Руденко

"Ингулец" из поселка Петрово может остаться без своего ключевого игрока. Контракт Ники Сичинавы заканчивается летом. Яркая игра и голы грузинского легионера в составе команды Лавриненко обратили на себя внимание нескольких клубов из Молдовы, Венгрии и России.

Подписание форварда "Ингульца" рассматривают венгерский МОЛ "Фехервар", молдавский "Шериф", а также два представителя чемпионата России - "Рубин" и московское "Динамо". сообщает meta-ratings.com

В 2012 году Сичинава уже был в российском клубе "Волгарь" (Астрахань), но вскоре вернулся в Грузию, где выступал за "Колхети-1913" и "ВИТ-Джорджию". К "Ингульцу" Сичинава присоединился в 2016 году.

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В текущем сезоне УПЛ в грузина 16 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи. "Ингулец" находится на 10 месте в чемпионате Украины. У команды 19 зачетных баллов. Президент команды Поворознюк изветен своими эпатажными высказываниями.