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"За деньги Федецкий поцелует любую эмблему - хоть задницу нарисуй" - бывший руководитель "Карпат"

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&quot;За деньги Федецкий поцелует любую эмблему - хоть задницу нарисуй&quot; - бывший руководитель &quot;Карпат&quot;
Артем Федецкий два последних сезона выступал за "Карпаты". Фото: из открытых источников

Бывший руководитель "Карпат" Олег Смалийчук поделился своими впечатлениями от сотрудничества с Артемом Федецким в львовском клубе.

"Первый день в" Карпатах ". Я всех собрал и объяснил, что живу честно и мне не нужен результат любой ценой. Или живем по нормальным, человеческим правилам, или выкручиваем лампочку и разбегаемся по домам. Сказал, что, не дай Бог узнаю, что игроки из своих премиальных делятся с судьями. Потом со временем я узнаю, что арбитру за матч "Карпаты" - "Сталь", последний матч сезона, пообещали 200 тысяч гривен. И там торчат уши большого переговорщика - Артема Федецкого.

Я не стал разбираться, позвал его и сказал, что пора прощаться. Он отказался идти - отправили в дубль. Лучше туда или в политику. Он был бы хорошим политиком - 100%. Не приходится сомневаться, даже готов поставить ставку. У него есть все: от камеры поганой метлой не отгонишь, Селфи на фоне АТО, любит деньги. За деньги, за сумму в контракте любую эмблему поцелует, хоть задницу нарисуй. Весь стандартный набор нашего современного политика. Говорят, будет у нас слуга народа, которого мы заслужили ", - цитирует Смалийчука "Футбол 24 "со ссылкой на" Большой футбол ".

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Олег Смалийчук работал в "Карпатах" с 2017-го по 2019-й год. В тот же период за "зелено-белых" выступал Артем Федецкий. Летом 2019 Федецкий баллотировался в Верховную Раду, но проиграл гонку на одномандатному избирательному округу.

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