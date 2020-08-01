За бывшим форвардом "Зари" гоняются лучшие клубы Европы

Из "Зари" Бонавентуре уехал в "Брюгге". Фото Футбум

Форвард "Брюгге" и сборной Нигерии, в прошлом – игрок "Зари", Эммануэль Деннис Бонавентуре входит в круг трансферных интересов ряда европейских клубов. Сообщает footboom

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, 22-летнего нападающего точно хотят приобрести четыре клуба - "Аталанта", "Интер", "Арсенал", и дортмундская "Боруссия".

Кроме того, за Бонавентуре намерен побороться еще и "Лидс", вернувшийся в английскую Премьер-лигу спустя 16 лет.

Эммануэль Деннис Бонавентуре в сезоне-2019/20 провел 23 матча и забил шесть голов в чемпионате Бельгии, прерванном досрочно из-за коронавируса.

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В сезоне 2016-17 годов Бонавентуре сыграл 22 матча за "Зарю" в которых забил 6 мячей. Ни "Динамо", ни "Шахтер" им не заинтересовались.