За бой с Ломаченко Лопес получит рекордный гонорар

За свою профессиональную карьеру Василий Ломаченко уже заработал более 15 млн долларов. Фото: рейтер

Выход в ринг против Василия Ломаченко принесет Теофимо Лопесу $2,5 млн.

Для американского боксера это будет рекордный гонорар в карьере. Ломаченко получит $4,5 млн, сообщает mixsport.pro.

Объединительный поединок Ломаченко - Лопес, предварительно, состоится 30 мая в Нью-Йорке на легендарной 20-тысячной арене Мэдисон-сквер-гарден.

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Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) WBC, WBA, WBO. Теофимо Лопес - чемпионом мира по версии IBF. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.